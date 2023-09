La prossima gara tra Genoa-Milan sta scatenando polemiche ben prima che le due squadre scendano in campo. I tifosi rossoneri infatti stanno facendo notare sui social come la partita, valevole per l’ottava giornata di campionato, si giochi sabato 7 ottobre a soli tre giorni dalla trasferta di Champions League con il Borussia Dortmund di mercoledì 4.



Per spiegare la curiosa posizione scelta per la gara, basta appellarsi ai diritti tv. Il match del Ferraris infatti è stato opzionato da Sky e quindi, oltre che su Dazn, andrà in onda sulla piattaforma satellitare. Ecco quindi spiegato la scelta di piazzarla al sabato sera, uno dei soli tre slot che spettano a Sky.