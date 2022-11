La tentazione raccontata a inizio settimana si è trasformata in un qualcosa di molto più concreto: AsterIl centrocampista belga, arrivato la scorsa estate in rossonero dal Wolfsburg in prestito con diritto di riscatto, ha totalizzato fin qui solo 30 minuti in serie A divisi su tre partite. Ecco perché quella contro i liguri rappresenta un’occasione da non lasciarsi sfuggire a tutti i costi.In questo momento della stagione Pioli sta andando alla ricerca di nuove soluzioni tattiche. I troppi gol subiti in questa prima parte di stagione in A sono la diretta conseguenza di un equilibrio fragile dovuto a un assetto offensivo con quattro giocatori non particolarmente portati alla fase difensiva.Aster conta i giorni che separano il Milan da una sfida sempre particolare come quella contro lo Spezia: in palio ci sono i tre punti ma anche una buona fetta di futuro. Perché il riscatto dal Wolfsburg passa da tappe come quella programma sabato sera a San Siro.