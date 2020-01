Il Milan continua a lavorare per il colpo Jean-Clair Todibo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Barcellona crede molto nelle potenzialità del difensore e non vorrebbe perderlo definitivamente. I catalani vorrebbero inserire una clausola di riacquisto oppure cederlo in prestito secco. Bocciata la prima opzione, al Milan si sta facendo strada l’ipotesi di un accordo per sei mesi, scenario che non entusiasma i dirigenti rossoneri ma che consentirebbe loro ridiscutere l’eventuale acquisto di Todibo una volta testato il suo valore in Italia.