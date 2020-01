C'è aria di ottimismo, in casa Milan, per quanto riguarda l'affare Todibo. Il blitz a Barcellona del direttore sportivo rossonero Massara, già a Milanello dopo l'ultimo incontro di questa mattina, ha avvicinato le parti. Nel summit con gli agenti del centrale francese, infatti, il dirigente milanista ha capito meglio quelle che sono le intenzioni del classe '99: è sì pronto a trasferirsi al Milan, ma vuole restare in qualche modo legato al club blaugrana. Per questo motivo, un dettagli del trasferimento, può cambiare.



CONTRORISCATTO - Come appreso da calciomercato.com, infatti, Milan e Barcellona, che avevano già trovato un accordo di massima in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro, possono inserire un controriscatto in favore dei catalani, così per convincere definitivamente anche il calciatore. No al prestito secco, perché la politica del Milan non ne consente, sì al controriscatto. I dettagli da limare ci sono, settimana prossima sarà quella decisiva. Todibo si è preso qualche giorno per decidere, il Milan aspetta il suo piano A, ma sulla lista, quello del francese, non è l'unico nome. Incontro proficuo ma non ancora decisivo, i rossoneri attendono.