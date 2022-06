, protagonista delfresco vincitore dello scudetto, ha realizzato un'intervista per The Sun in cui ha raccontato che stagione è stata per lui quella appena trascorsa e come si trova in Italia.- Molte persone credevano che non ce l'avremmo fatta, ma alla fine abbiamo vinto lo Scudetto. Per noi è stata una sensazione dolce dimostrare a tutti che si sbagliavano.. Cinque chilometri di tifosi circa, ci sono volute però ore per farli. Non saprei descrivere, davvero... Pazzesco.- A Milano mi sto divertendo e, da quando sono arrivato sono stati tutti disponibili nell'aiutare ad ambientarmi., speriamo di poter costruire su quanto abbiamo fatto per vincere sempre di più. Volevo imparare in fretta l'italiano, ora parlo solo quello. Non è ancora perfetto, però così è più facile stare in uno spogliatoio. Ora capisco anche tutte le parolacce che sento!".- "Mi ha aiutato, spiegandomi il modo in cui vuole che difendiamo individualmente e di squadra. Ho imparato molto: in questo campionato gli arbitri fischiano molto di più e se vai in contrasto, devi vincere il pallone. Devi affrontare adeguatamente gli avversari se sei aggressivo, resta in piedi e assicurati di essere nel giusto posizionamento.. Quando è arrivata la chiamata del Milan, ero pronto a vivere qualcosa di diverso e non vedevo l'ora di partire".- "Tammy ha fatto bene e sono felice che stia volando in Italia, a Roma".