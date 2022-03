Fikayo Tomori, difensore del Milan, è ospite parla all'EXPO di Dubai, un'occasione per parlare della sua esperienza in rossonero.



Sul club: "È un onore giocare per questo club, è un orgoglio".



Il momento più bello al Milan: "La partita con la Juve. Segnare il mio primo gol in quello stadio è stato importante per la stagione".



Su Kjaer e Ibrahimovic: "Simon è davvero un grande aiuto per tutta la squadra, è un leader fuori e dentro il campo, e avere un giocatore come Zlatan, specialmente per i giovani, è un grande aiuto. Ha sempre voglia di vincere. Avere accanto persone così, che guidano il team, è molto importante. Siamo fortunati".



Su Pioli: "Il mister mi aiuta a capire dove devo stare in campo. A lui piace parlare con i giocatori, da lui impari sempre qualcosa e pensa sempre a te, ti dà fiducia, e quando sei sul campo puoi semplicemente giocare".