This Serie A matchday was dedicated to the stand against racism, but there's still a long road ahead and we must keep on fighting together: #KeepRacismOut



Oggi era la giornata contro il razzismo, ma abbiamo ancora molta strada da fare e dobbiamo farlo tutti insieme: #WeRespAct — AC Milan (@acmilan) March 19, 2022

Al termine della sfida frasi è scatenata non troppo lontana dalla curva della tifoseria sarda, unache ha visto protagonisti praticamente tutti i giocatori in campo, ma anche i dirigenti e gli allenatori dei due club, Maldini in primis, impegnati nel dividere i propri calciatori.e lancio di bottigliette.Una provocazione che ha portato il portiere a reagire portando le mani alle orecchie e che,. Insulti razzisti che Tomori non ha ulteriormente gradito invitando l'arbitro a prenderne coscienza e portando il capitano del Cagliari Joao Pedro a reagire, scatenando poi il parapiglia finale.deprecabili dato che già in passato episodi simili si erano riproposti prima con Mariogià nel 2009 quando ancora vestiva la maglia dell'Inter, poi con Romelunel 2019 ancora in maglia nerazzura e infine, ancora nel 2019 contro la Juventus rivolti ache esultò provocatoriamente proprio sotto la curva di casa.La società del Cagliari più volte si è esposta negativamente nei confronti dei suoi tifosi applicando daspi e ban ad personam, ma probabilmente non basta e non è bastato. Del resto anche lo stessoa fine partita ha ribadito in tv: "".