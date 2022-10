Fikayo Tomori ha sbloccato Milan-Juventus con il suo gol, al termine della partita ha commentato a Dazn: "Era uno schema con Giroud? Abbiamo lavorato in allenamento (ride, ndr). Ho avuto un po' di fortuna, sono felice per il gol, il clean sheet e la vittoria. Secondo gol alla Juve? La partita con loro è importante e sono felice di segnare, ma contano i tre punti. Dimenticata la sconfitta con il Chelsea? Abbiamo un'altra partita con loro, vogliamo dare di più sul campo, non solo prestazione ma anche risultato. C'era voglia in più oggi. Martedì proviamo a vincere. L'abbraccio a Kalulu? Ha fatto una gran partita e ha salvato un gol, sono felice".