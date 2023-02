Fikayo Tomori, difensore del Milan, si è così espresso a SportMediaset dopo le ultime vittorie rossonere: "Abbiamo sofferto, ma dopo un gennaio così è importante soffrire e non subire gol. Possiamo dire che siamo guariti. Dobbiamo continuare così, a lavorare, sperando di continuare con questa forma per continuare a vincere".



La difesa a tre ha ridato certezze?

"Secondo me sì, ma i concetti difensivi non sono cambiati. Ora abbiamo un giocatore in più. in difesa, ma quando attacchiamo lo facciamo velocemente. Potevamo segnare di più, ma i tre punti e la porta inviolata, per come stiamo ora, è positivo".



Anche Ibra vi sta aiutando?

"Parla sempre, lui è un grande campione. Averlo al nostro fianco è importante per noi".