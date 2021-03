IlFikayoha parlato alla vigilia del match valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League con il Manchester United. Ecco le sue dichiarazioni:"Sì. Sappiamo che è un match importante per entrambe le squadre. E' la partita d'andata e sarà una gara difficile. Siamo due grandi squadre con grande tradizione e sarà una grande partita""Ovviamente è molto bello sentire queste cose, soprattutto da una leggenda come Maldini. Questo mi dà molto fiducia. Voglio continuare a fare quello che sta facendo, giocare per la squadra e per i miei compagni. Il futuro poi si vedrà. Sentire queste parole da un grandissimo difensore è sicuramente bellissimo""Mi aspettavo una sfida diversa, in Italia dovevo abituami a cose diverse, ero preoccupato per la lingua ma c'è chi mi parla in inglese e io provo a parlare in italiano e pian piano ci stiamo trovando bene"."Sì qualcosa mi hanno chiesto ma tutti conoscono lo United. Tutti sanno che è una grande squadra. Abbiamo lavorato molto e li abbiamo analizzati. Sappiamo che sarà una sfida difficile contro una squadra con un attacco molto veloce. Speriamo che la mia esperienza in Inghilterra possa aiutare""Ovviamente parlo spesso con i vecchi compagni perché non sono stati solo grandi compagni ma anche amici. Non sempre parliamo di calcio ma anche di altre cose. Loro stanno molto bene e sono soddisfatti. Stanno segnando e vincendo quindi vanno bene. Non ho sentito Tuchel ma in questo momento lui si deve concentrare sul Chelsea così come io sono concentrato sul Milan""Certo che questo è uno stimolo. Abbiamo una rosa e un gruppo e tutti vogliono giocare. Siamo una squadra forte e i giocatori subentrati con il Verona lo hanno dimostrato. Proveremo a fare una grande gara con il Manchester United""Ogni persona qui a Milanello mi ha aiutato molto sia con la lingua sia fuori dal campo. Sto cercando di imparare l'italiano anche se è un po' difficile. Questo mi ha dato grande forza per integrarmi in un nuovo gruppo e per giocare un grande calcio. Sono felice e ho l'opportunità di dare il meglio per questa squadra. Voglio alzare sempre il mio livello. L'Italia è diversa dall'Inghilterra, c'è un bel tempo e il cibo è migliore"