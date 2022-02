Fikayo Tomori torna titolare dopo un mese in Milan-Sampdoria e prima del match parla a Sky Sport: "Mi sento bene, era un'operazione semplice e veloce. Sono pronto per tornare in campo e aiutare la squadra. Occasione di tornare in vetta alla classifica? Sappiamo che è una partita importante, specialmente dopo il derby e la Coppa Italia con la Lazio. Dobbiamo tenere questa emozione delle prime due partite e portarla su questa gara. Cambiato qualcosa nella testa dal derby? Il derby è il derby, c'è una grande emozione e la partita era molto importante per la classifica. Dobbiamo portare queste sensazioni su questa partita".