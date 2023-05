Fikayo Tomori, intervenuto a Prime, ha commentato così la sconfitta del Milan contro l’Inter, nella semifinale d’andata di Champions League.



SUL MATCH - “É solo la prima partita, dobbiamo recuperare e fare bene, fare meglio in vista della prossima sfida”.



SUI GOL – “Ora è difficile da dire perché sono arrivati i gol. Siamo delusi per la sconfitta, dovevamo fare meglio, all’inizio specialmente”.



POSSIBILITA’ DI ANDARE IN FINALE - “Possiamo ancora andare in finale, non sarà facile, sono forti ma sappiamo che se giochiamo con intensità e qualità possiamo metterli in difficoltà. È solo la prima partita”.