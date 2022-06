Fikayo Tomori, come anticipato da Calciomercato.com, è sempre più vicino a rinnovare il contratto con il Milan (in scadenza nel 2025), adeguando lo stipendio che adesso è di 2 milioni di euro. Anche la Gazzetta dello Sport ne parla oggi, scrivendo come il difensore rossonero voglia restare nel suo attuale club nonostante gli interessamenti di altre squadre.