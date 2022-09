Sandro Tonali è tornato a casa: ieri era sulle tribune del “Chiesa” per seguire la prima partita casalinga del Sant’Angelo in Serie D. Un evento atteso dieci anni, e a cui ha voluto partecipare direttamente anche il centrocampista del Milan, nato a Lodi ma cresciuto proprio a Sant’Angelo. Una domenica in tribuna, dopo essere stato in campo a Marassi la sera prima: come si legge sulla Gazzetta dello Sport, tanti i tifosi che prima della sfida con il Forlì (che ha vinto 1-0) si sono avvicinati al milanista per un selfie.