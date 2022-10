Il centrocampista del Milan Sandro Tonali ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Verona:



"Pesa tanto e lo sappiamo dalla stagione scorsa, questa vittoria ha un valore importante. Volevamo fare bene in trasferta come stiamo facendo, siamo felici che anche nelle partite no riusciamo a vincere".



DOVEVA USCIRE - "No, non avevo visto. Forse è meglio così, siamo felicissimi per i nostri tifosi che ci danno una mano incredibile".



SEMPRE A VERONA - "A maggio era diverso perché eravamo nel rush scudetto però l'importanza di questa vittoria non è molto differente".