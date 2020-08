Ilha virtualmente chiuso l'acquisto didal Brescia. Vi abbiamo raccontato ieri la giornata dell'accelerata decisiva fino al raggiungimento dell'accordo fra il dt Paoloe il presidente delle Rondinelle Massimoper un'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto. Anche con il giocatore l'intesa è totale con un contratto quinquennale da 2 milioni di euro a stagione pronto per lui. Cosa manca quindi? Un dettaglio burocratico che, però, è facilmente raggiungibile.Il dettaglio è legato alla scadenza di contratto di Tonali con il Brescia che attualmente è ilperché, in caso di mancato riscatto da parte del Milan il Brescia si ritroverebbe il giocatoree un valore di mercato, di conseguenza, quasi nullo. Una formula già utilizzata da altre squadre come ad esempio dall'Inter conprima del passaggio al PSG nell'estate 2019.Un'accortezza burocratica che non cambierà le cifra già delineate fra i club. Presto il centrocampista classe 2000 sarà un nuovo rinforzo rossonero e arriverà infra il costo finale di acquisto e l'eventuale cifra della futura rivendita.