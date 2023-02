Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Tottenham:



"Entrata di Romero? Una botta come tante, l'ho fasciata e ci ho giocato sopra. L'intensità che volevamo metterci era questa, oggi siamo contenti anche se De Ketelaere e Thiaw potevano fare il secondo".



"Se ci avessimo sempre messo questo spirito la classifica sarebbe stata diversa, ma ora guardiamo avanti a partire da Monza. Difesa a tre? In un momento in cui un tiro può mandarci in confusione, sapere di subirne pochi ci aiuta. Il piano partita era quello di uscire sempre prima sulla loro fonte di gioco e poi su tutti gli altri".