Analisi di Tuttosport sul momento che sta attraversando Sandro Tonali, divenuto pedina imprescindibile nello scacchiere di Stefano Pioli: "Il dubbio di Pioli non è più lui, ma chi deve giocare al suo fianco. Per il tecnico rossonero è diventato indispensabile, per Maldini e Massara un’operazione vincente".