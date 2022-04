Davanti agli occhi i 65000 di San Siro, le tante occasioni gettate al vento, il muro eretto dal Bologna, la delusione a fine partita. Giroud e compagni ci hanno provato ma con scarsa qualità quando serviva. Se da un lato la gara di ieri sera ha evidenziato quelle che sono le lacune croniche della rosa ( Messias e Díaz non sono all’altezza),. Fosforo e polmoni fino a quando ha avuto benzina nelle gambe. Ma da solo l’algerino non può bastare,. Il popolo rossonero ha tutto il diritto di manifestare il proprio dissenso nei confronti di un giocatore che aveva promesso pubblicamente di rimanere al Milan salvo poi firmare con ila parametro zero., Pioli se lo augura già a partire dal prossimo impegno casalingo contro il Genoa del 14 aprile. Perché ora il Diavolo ha bisogno della forza di Kessie per difendere il primato in classifica dall’assalto di Napoli e Inter.