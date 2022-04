L'attaccante del Milan Rafael Leao ha commentato a Sky Sport il deludente pari interno contro il Bologna: "È brutto pareggiare così, abbiamo fatto di tutto per portare a casa tre punti e andare avanti in classifica. Ora pensiamo alla prossima, dobbiamo cominciare forte e finire bene. Cosa ci è mancato? Mettere la palla in gol. Continuiamo a lavorare, per trovare queste cose che sono mancate. Ora testa alta e pensare alla prossima".



Sull'influenza psicologica di questo risultato: "Non credo, oggi ci dobbiamo pensare, analizzare cosa abbiamo fatto bene e cosa no, ma poi dobbiamo pensare alla prossima e vincere per il nostro obiettivo".