"Siamo rientrati prima per sentire odore di Milanello e di calcio. Ora è un momento difficile fuori dal campo, bisogna essere bravi e lasciare tutto da parte, guardare solo noi e il Milan, lasciare alla spalle questo periodo. E' una cosa normale: dopo che si vince lo Scudetto, si torna sulle ali dell'entusiasmo. Non c'era la concentrazione giusta, siamo partiti come se fosse la 39esima giornata". Così Sandro Tonali a DAZN al termine di Atalanta-Milan.