Il centrocampista del Milan, Sandro Tonali, ha parlato in tv, nel post partita della gara pareggiata per 1-1 contro l'Udinese.



DELUSIONE - "Fa male, siamo delusi. Abbiamo buttato via i primi quarantacinque minuti dove potevamo fare di più, soprattutto potevamo non perdere così tanti palloni in mezzo al campo e non farli ripartite. Siamo delusi, poi nel secondo abbiamo avuto la reazione ma dovevamo averla prima. Siamo il Milan, un colpo potevamo prenderlo ma dovevamo reagire subito".



INFORTUNI -"Non possiamo prenderci l'alibi degli infortuni, questo è il calcio e andiamo avanti con quelli che possono allenarsi e possono giocare".



CAPITI - "Una soluzione bisogna sempre averla. Gli ultimi 10-15 minuti, contro una squadra così bassa, abbiamo giocato molti palloni in mezzo all'era era una soluzione sicuramente non si può giocare così per 90 minuti. Tante squadre ci hanno capito, ma siamo forti e bisogna andare avanti. Bisogna mettere un punto e ripartire".