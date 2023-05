Il centrocampista del Milan Sandro Tonali ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'Euro Derby di Champions contro l'Inter:"C'è tanta emozione, abbiamo la forza di lasciare da parte tutto. E' una partita sola e bisogna concentrarsi al mille per mille a dare tutto. E' la nostra occasione, possiamo cambiare la partita dell'andata e dare una spinta in avanti"."Sensazioni positive. La Curva ci è stata sempre vicino e ieri ci hanno voluto mostrare la loro vicinanza per questa partita. Ci hanno sempre sostenuto, remiamo tutti dalla stessa parte. Siamo tutti uniti"."Pensarlo sarebbe troppo semplice, dobbiamo scendere in campo per dare il meglio e far segnare la squadra. Le cose personali arriveranno, ma prima pensiamo alla squadra"."Ci parliamo spesso, ma per scendere in campo non credo ci sia bisogno di parlare con nessuno. Chi vestirà la maglia del Milan sa benissimo cosa dare per poter essere orgogliosi e dire che abbiamo dato tutto"."Sicuramente qualcosa cambia. Ad inizio anno ci siamo messi obiettivi in testa e tanti non sono andati come dovevano andare, ma domani scendiamo in campo per cambiare questa stagione. In campionato non siamo riusciti a ripeterci e domani avrà un peso importante questa partita"."Bisogna trovare un arbitro senza nazionalità (ride, ndr)"