Sandro Tonali è intervenuto ai microfoni di Milan Tv: "Abbiamo fatto dei grandi passi in avanti. Siamo partiti dalle basi e, mattoncino dopo mattoncino, siamo arrivati a vincere uno scudetto come quello dell’anno scorso. Abbiamo una squadra forte, di livello e che può combattere in ogni partita. Il campionato dell’anno scorso ci ha mostrato che il nostro percorso è quello giusto”.