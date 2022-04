Il centrocampista del Milan Sandro Tonali ha preso la parola ai canali ufficiali del club a pochi minuti dall'inizio del match contro il Bologna: "Stiamo tutti bene, siamo tutti al 100%. Dobbiamo entrare in campo sapendo che c’è solo un obiettivo. Una partita diversa perché sappiamo tutti che queste ultime partite sono tutte a sé, non ci sono più bonus che abbiamo avuto durante l’anno. Oggi entriamo in campo per vincere, l’unica cosa che vogliamo fare".



Sui 70.000 tifosi attesi a San Siro: "Siamo orgogliosi di questo perché vuol dire che stiamo facendo bene".