Il centrocampista del Milan Sandro Tonali ha parlato così del suo allenatore Stefano Pioli nella nuova trasmissione di DAZN "Supertele": "E' stato fondamentale per me, mi ha saputo parlare e non è una cosa che può fare chiunque. Mi ha saputo gestire e anche in questi momenti rimane un punto di riferimento per me e per la squadra".