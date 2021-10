Sandro Tonali sorride dopo la vittoria del Milan in casa dell'Atalanta, il centrocampista classe 2000 ha trovato anche il secondo gol in rossonero in una gara che per lui ha il sapore speciale: "Dopo il loro secondo gol ho pensato che rischiavamo di non vincerla, ma mancava così poco temo che appena è ricominciata è subito finita. Siamo andati forte dopo aver usato moltissime energie in Champions, abbiamo dato tutto quello che potevamo e siamo soddisfatti. Il mio primo gol è stato un'emozione particolare, ma questa è stata una rete contro una grandissima squadra che per me ha un significato particolare. E me lo porterò dentro per sempre. Se vieni a Bergamo e riesci a fare tre gol è una cosa da grande squadra. Scudetto? Non ne parliamo, ma è l'unico obiettivo del Milan quest'anno".