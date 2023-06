Il Newcastle è più vicino all'acquisto dal Milan di Sandro Tonali. Il club inglese, che al termine dell'ultima stagione ha centrato una qualificazione al tabellone della Champions League che mancava da 20 anni esatti, ha alzato la prima proposta presentata e rifiutata dai rossoneri di 60 milioni di euro, portandola circa a 70. I rossoneri continuano a chiederne 80 per chiudere definitivamente l'operazione, ma le parti si stanno avvicinando. Per il calciatore lodigiano, che domani esordirà da capitano dell'Italia nell'Europeo Under 21, è previsto un ingaggio di partenza da 6,5 milioni che coi bonus può toccare quota 7,5. Un deciso balzo in avanti rispetto alle attuali condizioni economiche, che prevedono un ingaggio da 2,5 milioni netti a stagione per Tonali dopo il rinnovo di contratto fino a giugno 2027. E, secondo quanto raccolto da calciomercato.com, il diretto interessato ha espresso la volontà di accettare la proposta dei Magpies.



CHE NUMERI - Per il Newcastle si tratterebbe dell'acquisto più oneroso della propria storia, alla pari di quello dell'attaccante svedese Alexander Isak dalla Real Sociedad nell'estate del 2022. Un colpo molto importante quello del centrocampista italiano, fortemente richiesto dall'allenatore Eddie Howe dopo aver incassato il rifiuto da parte dell'interista Nicolò Barella nei giorni scorsi. Contestualmente, si tratterebbe della cessione più remunerativa di sempre per il Milan, superiore persino ai circa 67 milioni di euro versati dal Real Madrid nell'estate 2009 per l'acquisto del campione brasiliano Kakà.