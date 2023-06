Si scrive, si legge talento cristallino. Il centrocampista dell’è arrivato a una svolta professionale con la scelta di farsi supportare dallain quelle che saranno le prossime tappe della sua carriera. Lazar ha tante richieste sul mercato tanto che il club friulano ha già fissato il prezzo:Il Napoli si è attivato da diversi mesi su Samardzic alla ricerca di un accordo complicato con l’Udinese. Nelle ultime settimane la trattativa si era un po’ raffreddata perché il club azzurro ha cambiato tecnico, Luciano Spalletti, che era anche il principale sponsor del nazionale serbo.. Al momento non esiste una vera e propria trattativa con la famiglia Pozzo perché il club rossonero è impegnato su altri obiettivi. Una volta concluse delle cessioni importanti allora il Diavolo proverà ad aprire un discorso con l’Udinese per quello che viene considerato il profilo ideale per il ruolo di mezzala.