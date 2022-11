Il centrocampista delSandroha parlato con il tecnico Pioli alla vigilia della gara di Champions contro il Salisburgo:""Credo che sia un percorso che meritiamo e che ci rappresenta un po' tutti noi in questi anni che abbiamo passato insieme. Siamo partiti dai preliminari di Europa League e siamo arrivati fino a qui. E' un momento importante della stagione, ci dà la possibilità di raggiungere il nostro primo obiettivo. E' giusto che ci sia pressione, sappiamo che il Salisburgo è molto forte e ha caratteristiche precise. Abbiamo lavorato molto su di loro e soprattutto su di noi, ci metteremo attenzione e lucidità. "."Gli abbiamo fatto i complimenti, se li merita. Con lui abbiamo preparato la partita senza concentrarci sul pensiero che possiamo anche pareggiare. Siamo maturi abbastanza da capire che la partita è da vincere, non bisogna considerare altro"."Può capitare una serata storta dopo tante partite ravvicinate. Non l'abbiamo gestita bene, è andata così ma abbiamo già dimostrato di saper reagire alle sconfitte, come quella col Napoli. Lo dobbiamo rifare, lasciando da parte la delusione. Con così poco tempo è meglio preparare subito l'impegno successivo, non abbiamo fatto troppa retroanalisi".- "Non sono solo io che sogno di vivere queste emozioni domani ma tutta la squadra. Sappiamo che importanza ha la partita di domani. L'anno scorso non siamo riusciti a passare il turno e quest'anno stiamo lavorando per poter raggiungere questo obiettivo. Giocheremo con tanta voglia ed emozioni".- "Sta bene, non ci si deve basare sulla singola partita. Oggi era molto sereno. Il mio ricordo migliore di Champions da tifoso? Milan-Man United 3-0 a San Siro".