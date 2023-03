Il centrocampista del Milan Sandro Tonali ha parlato a Prime Video dopo il passaggio del turno contro il Tottenham:



"E' un'emozione particolare, volevamo qualificarci a tutti i costi e abbiamo messo tutto in campo. Incredibile. Per me significa tanto, ma credo che sia così per tutti, sappiamo quante difficoltà abbiamo avuto ma siamo stati bravi a reagire da grande squadra. Quindi tanta roba per tutti, non solo per Giroud".



Poi a Sky: "​Questo è il risultato del percorso che abbiamo fatto tutti insieme. Era un sogno e un obiettivo, che abbiamo conquistato. Ora dobbiamo giocare così anche le prossime partite. Non abbiamo la pancia piena, sarebbe un errore, lo stesso che abbiamo commesso nel mese di gennaio. Non dobbiamo fissarci obiettivi, giochiamo per vincere. Ora dobbiamo distinguere le cose con il campionato e concentrarci".