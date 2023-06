E' diventata in poche ore la trattativa di calciomercato del momento, destinata a modificare drasticamente gli equilibri e le strategie delle principali formazioni di Serie A, in primis del Milan. Il trasferimento di Sandro Tonali al Newcastle per 70 milioni di euro, più 5 di bonus, è ormai prossimo alla definizione e nella giornata di oggi è attesa la conclusione definitiva della vicenda, col ds dei Magpies Dan Ashworth pronto a concludere gli ultimissi dettagli prima di lasciare Milano e volare verosimilmente in Romania. Dove si trova attualmente il centrocampista rossonero, impegnato con la Nazionale Under 21 nell'Europeo di categoria e che proprio nel quartier generale di Cluj potrebbe sostenere le visite mediche e firmare il contratto con la sua prossima squadra.



SUMMIT DECISIVO - Tonali si è accordato col Newcastle per un ingaggio per le prossime 6 stagioni da 7,5 milioni di euro più bonus e, al termine della rassegna continentale con gli Azzurrini, è atteso in Inghilterra per perfezionare le ultime formalità relative al trasferimento. Nelle prossime ore si attende dunque il summit decisivo tra i rappresentanti del club inglese e la dirigenza del Milan, che fino all'ultimo ha provato a spuntare una cifra complessiva di 80 milioni di euro a fronte di una iniziale offerta di 60, salita a quota 70 nello spazio di poche ore.