Il futuro di Sandro Tonali tiene banco in casa Milan. I rossoneri avevano respinto la prima offensiva del Newcastle per il classe 2000, ma il successivo rilancio del club inglese da 70 milioni più bonus - e il via libera al trasferimento espresso dal calciatore, che andrebbe a triplicare il suo attuale ingaggio da 2,5 milioni di euro - sta avvicinando sensibilmente le parti alla decisiva e definitiva fumata bianca.

- Il primo non chiude la partita per Tonali, ma in attesa di scoprire se l'ex Brescia sarà ancora agli ordini di Stefano Pioli la prossima stagione: tra tutte le competizioni, come evidenzia Opta, Tonali è 1° per presenze (48), 1° per minutaggio (3983), 1° per occasioni create (90), 1° per contrasti vinti (56) e 2° per assist (9). Analizziamo quindi la situazione dei centrocampisti entrati in orbita rossonera nelle ultime settimane.