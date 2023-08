L’ultimo test amichevole del Milan è agli archivi. In preparazione dell’esordio in casa del Bologna, la squadra di Pioli ha battuto 4-2 il Novara a Milanello. Di seguito i top e flop della gara.



TOP

Chukwueze – Un funambolo. Fa ammattire la difesa avversaria: corre, dribbla, tira. Pecca un po’ nella definizione ma promette di far divertire i suoi tifosi. Il suo primo gol in rossonero spiega tanto di quello che c’è da attendersi da lui. Okafor lo aiuta nel recuperare la palla, lui la prende e s’invola verso la porta. Salta facilmente il portiere, finta per evitare i difensori appostati sulla linea e segna di classe e potenza.



Calabria – Torna titolare e si riprende i gradi da capitano e titolare della fascia destra. Perfetto in impostazione, si sgancia spesso in avanti e quando lo fa è sempre pericoloso. Suo il gol più bello della giornata quando dribbla sulla trequarti avversaria e trova l’angolo col sinistro.



Okafor – Fa bene come tutto il tridente, Romero incluso, ma lo premiamo per la prima rete in maglia Milan. Gioca da punta, si muove tanto e bene e si associa in modo positivo con i compagni. Segna da rapace dell’area di rigore ma sbaglia un gol altrettanto facile. Dovesse trovare freddezza sotto porta, il Milan potrebbe dormire sonni tranquilli con lui e Giroud.



FLOP

Kjaer – Conferma il non perfetto momento di forma. È lui a sbagliare sulla prima rete tenendo viva una palla per il Novara che ne approfitta. Se l’obiettivo era far ricredere il club sulla necessità di un nuovo difensore, la missione non è del tutto riuscita. Migliorerà trovando la forma.



Florenzi – Anche l’ex Roma è parso lontano dai suoi standard. Attacca poco e, quando ha una buona chance sui piedi, la spreca non approfittando delle sue buone doti balistiche. Disattento anche in difesa quando, con un errore marchiano, regala palla alle punte avversarie.



Pobega – Rimandato anche il centrocampista italiano. Fa meglio di lui Musah, l’ex Torino corre un po’ a vuoto e si fa cogliere impreparato quando deve aiutare la difesa. Un suo svarione riapre la partita.