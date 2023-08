2 agosto 1993: un grave incidente stradale frena la carriera di Gianluigi Lentini. Al rientro dopo aver preso parte al torneo organizzato per il centenario del Genoa, l'ala appena acquistata dal Milan per la cifra record di 18,5 miliardi di lire dal Torino, si schianta in automobile andando troppo veloce dopo aver sostituito una gomma forata con il "ruotino".



Lentini si salvò miracolosamente dopo due giorni di coma, ma avendo picchiato fortemente il capo le conseguenze a livello neurologico furono gravi, ebbe iniziali difficoltà a parlare fluentemente e i riflessi divennero più lenti.