Tommaso Pobega torna a San Siro. Questa sera per giocare contro l'Inter, in futuro magari con la maglia del Milan. Il centrocampista rossonero è in prestito secco al Torino e in teoria dovrebbe tornare a Milanello dal prossimo 30 giugno 2022, ma nel calcio non c'è mai niente di scontato. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i due club ne parleranno a tempo debito e per il momento il ragazzo è concentrato sulla sua prepotente ascesa. Continuando a offrire prestazioni eccellenti condite qui e là dai gol, facile che si ritrovi al Mondiale: il ct Mancini lo ha già invitato nel gruppo azzurro.