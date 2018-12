che, dopo aver scontato il doppio turno di squalifica dopo il rosso ricevuto contro la Juventus, domenica sera tornerà a disposizione di Rino Gattuso. E il Pipita rossonero se la dovrà vedere proprio contro il Gallo granata, in un Milan-Torino da alta classifica (la quarta contro la sesta), come mai lo era stato negli ultimi anni.Belotti e Higuain sono: il primo arriva da una stagione deludente, segnata da due infortuni e da pochi lampi, il secondo invece è alla ricerca di rivincite personali, dopo essere stato ceduto dalla Juventus in seguito all’arrivo di Cristiano Ronaldo. Il cammino dei due attaccanti, in termini realizzativi, è stato finora pressoché identico: cinque gol segnati da entrambi in campionato, due in coppa (Coppa Italia per il centravanti del Torino, Europa League per quello del Milan).La gara di domenica a San Siro sarà anche la loro sfida nella sfida:(questa la cifra spesa dalla Juventus per acquistare la punta argentina dal Napoli) controPuò essere riassunto il duello tra Higuain e Belotti. I due si sono già trovati di fronte altre volte negli ultimi anni e a risultare vincitore, finora, è sempre stato l’argentino: chissà se ora, in un palcoscenico diverso, le cose cambieranno. A San Siro negli ultimi anni, sia contro il Milan che contro l’Inter, Belotti ha spesso trovato il gol: già cinque quelli messi a segno con la maglia granata nello stadio milanese.