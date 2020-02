Milan-Torino (calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta tv su Sky Sport) è il posticipo che chiude la 24esima giornata di campionato in Serie A, la quinta nel girone di ritorno. Pioli conferma Calabria al posto di Conti, squalificato così come Izzo dall'altra parte. Longo schiera l'ex rossonero Verdi nel tridente d'attacco con Berenguer e Belotti, che sfida il suo idolo Ibrahimovic.



PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

Torino (3-4-3): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi, Belotti, Berenguer. All. Longo.

Arbitro: Fabbri.