Ripartire. E' questa la parola d'ordine del Milan di Pioli dopo la prima sconfitta in campionato, contro la Juventus, e avere la certezza di restare davanti a tutti in classifica anche al termine di questa giornata. Sulla strada dei rossoneri, falcidiati da una serie incredibile di infortuni, c'è il Torino del grande ex Giampaolo, rafforzato recentemente nelle sue convinzioni da 4 risultati utili consecutivi. E trascinato da quell'Andrea Belotti che in passato è stato un obiettivo di mercato del Milan e potrebbe diventarlo nuovamente in futuro per il dopo Ibrahimovic.



Queste le probabili formazioni della sfida di San Siro delle 20.45:





MILAN: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Leao.



TORINO: Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti.



Arbitro: Maresca



IN TV: Dazn e Dazn 1 (canale 209 di Sky)