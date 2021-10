Obiettivo primato. Il Milan cerca un successo contro il Torino per balzare da solo in vetta della classifica, in attesa dell'impegno del Napoli, in programma giovedì. Pioli deve fare la conta, sono tanti gli indisponibili ma rispetto alla sfida di sabato contro il Bologna tornano Kessie e Theo Hernandez. Il terzino francese, negativo al tampone di domenica, dovrebbe partire dalla panchina. Nel Toro, che arriva dal successo contro il Genoa di venerdì, spazio a Brekalo e Praet dietro a una punta, che dovrebbe essere inizialmente Sanabria, preferito a Belotti. Ritorno al Meazza da avversario per Pobega, il cui cartellino resta di proprietà dei rossoneri.



Oggi, ore 20.45

Milan-Torino

tv: Dazn



MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria.