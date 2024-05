Milan, torna di moda Amrabat. Partiti i contatti, la Fiorentina fissa il prezzo

Era stato seguito in passato, adesso si tratta di un nome che torna prepotentemente di attualità per il Milan. Stiamo parlando dicentrocampista marocchino al Manchester United in prestito dalla Fiorentina. Miglior centrocampista dello scorso mondiale, per la verità Amrabat non se la sta passando benissimo in Inghilterra e, per questo,Lo United ha sostanzialmente deciso chee per questo il ragazzo farà ritorno a Firenze nel corso della prossima estate. Il Milan è alla ricerca di un profilo che possa garantire un certo tasso di fisicità a metà campo e per questo motivo ha già avviato i contatti per capire la fattibilità di un trasferimento con i suoi agenti, scrive stamani Tuttosport.

La Fiorentina, dal canto suo, non si opporrebbe ad una cessione e ad un anno dalla scadenza naturale del contratto potrebbe anche acconsentire a fare un po' di sconto ai rossoneri rispetto ai 20 milioni di riscatto che sono fissati per lo United. Secondo il quotidiano i viola potrebbero accettare una cifra compresa fra i. Col ragazzo, invece, si tratta sulla base di un contratto quadriennale.