Chi è El Kaabi, lo spauracchio della Fiorentina ad Atene: da falegname a capocannoniere di Conference

Dieci reti fino ad oggi in Conference League, comprese le quattro tra andata e ritorno che hanno affondato il favoritissimo Aston Villa in semifinale: tra la Fiorentina e un trofeo che in Europa manca da oltre 60 anni, c'è, il bomber marocchino dell'Olympiacos.A 15 anni Ayoub ha abbandonato la scuola perché in famiglia c’era bisogno di forza lavoro per mantenersi. Ha sfacchinato nel quartiere Mediouna – sud del Marocco, a due passi da Casablanca –. Poi a 21 anni ecco il contratto con il: prima centrale, poi terzino, finché nel 2015/16 ha segnato 8 gol da laterale basso di sinistra. L'anno dopo lo hanno spostato davanti e quello è diventato il suo ruolo, conHa scelto di andare in, all'Hebei Fortune di Lavezzi e Gervinho, per mettere a posto la famiglia; poi tante maglie e tante squadre, Qatar, Turchia, ancora Marocco.

Ma all'Olympiacos ha trovato un palcoscenico finalmente internazionale, e dal subentro di Mendilibar in panchina a febbraio è letteralmente scatenato: primo straniero a raggiungere il maggior numero di gol in una stagione, miglior realizzatore europeo dell’Olympiacos con 13 reti tra Europa League e Conference.