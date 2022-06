Più di una semplice tentazione. Il Milan sta lavorando su Ziyech del Chelsea. Una opportunità nata questa settimana quando l’agente del forte giocatore marocchino ha contattato Maldini e Massara per verificare la volontà di riaprire una trattativa dopo il tentativo della scorsa estate. Hakim gradirebbe un trasferimento nella squadra campione d’Italia.



LE CONDIZIONI - Tra Ziyech e Tuchel non è mai stato amore. Ma negli ultimi 12 mesi i rapporti sono diventati ancora più freddi. Ecco perché l’ex Ajax ha deciso di lasciare il Chelsea. Il Milan considera Hakim il giocatore ideale per alzare il livello tecnico della squadra. Piace tanto per quella capacità di giocare sia da trequartista che come esterno destro. Qualità nelle giocate e una visione di gioco da primo della classe. L’entourage del marocchino ha presentato quelle che potrebbero essere le condizioni del Chelsea: prestito oneroso da 6/7 milioni di euro e una cifra da concordare per quanto concerne il diritto di riscatto. Nei prossimi giorni è previsto un contatto tra le due dirigenze per provare a intavolare una trattativa. Il Milan vuole mettersi alle spalle la delusione Botman e punta forte su Ziyech.