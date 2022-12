Olivier Giroud torna a Milanello domani. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il club e i manager dell'attaccante francese hanno in agenda di vedersi a breve per definire il rinnovo annuale del contratto in scadenza a giugno da annunciare a gennaio. Lo stipendio attuale da 3,2 milioni di euro netti a stagione non subirà grandi variazioni.