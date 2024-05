Milan, torna Origi: ecco il suo peso a bilancio e come registrare plusvalenza

La notizia era nell’aria, ma in questi giorni è diventata ufficiale:, dopo il comunicato ufficiale emesso dalla società inglese. Si è conclusa l’esperienza al Nottingham Forest per l’attaccante belga classe 1995, che tornerà dunque al club rossonero, in vista di una nuova collocazione (difficile una permanenza nella rosa del club di Via Aldo Rossi).Origi farà, dunque, ritorno a Milanello, ma quanto pesa l’attaccante a bilancio? Il belga è arrivato al Milan all’inizio della stagione 2022/23, dopo la fine della sua esperienza con il Liverpool., ovvero le commissioni pagate agli agenti per il suo ingaggio, come viene riportato da Calcio&Finanza.

In quest’annata stagione, l’ex Liverpool è costato al Milan 165mila euro, pari alla sola quota ammortamento, dal momento in cui l’ingaggio era a carico del Nottingham Forest.(considerando anche lo stipendio da 4 milioni netti firmato al momento della firma sul suo contratto sino al 30 giugno 2026).. In caso di vendita, il club rossonero potrebbe inoltre risparmiare la quota ammortamento rispetto all’annata ‘23/’24, pari, come sottolineato in precedenza, a 165mila euro.