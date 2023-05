Dopo il pareggio contro la Cremonese il Milan volta pagina, alle porte c'è lo scontro diretto contro la Lazio con vista sull'Europa. A cinque turni dalla fine dei giochi il Milan è sesto insieme alla Roma, domani alle 15 contro la squadra di Sarri va a caccia di una vittoria che nelle ultime cinque partite è arrivata una sola volta.



LE SCELTE - Per il big match Pioli è pronto a rilanciare tutti i titolari che aveva lasciato in panchina nell'ultima giornata contro la Cremonese. Confermati Maignan, Calabria e Theo Hernandez al centro della difesa tornano Kjaer e Tomori con Kalulu e Thiaw che si risiedono in panchina. Tonali si riprende il posto in mezzo al campo dove sarà affiancato da Krunic, Bennacer avanzerà sulla trequarti con ai suoi lati Leao, di nuovo dal primo minuto, e uno tra Messias e Brahim Diaz con il primo favorito sullo spagnolo. Davanti si rivede Olivier Giroud dall'inizio dopo la mezz'ora contro la Cremonese.



La probabile formazione (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Bennacer, Leao; Giroud.