Milan-Tottenham (calcio d'inizio ore 21 a San Siro) è il primo match valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League: arbitra lo svizzero Sandro Scharer, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



MILAN-TOTTENHAM - ore 21



Arbitro: Sandro Scharer (SVI)

Assistenti: Stephane De Almeida (SVI), Bekim Zogaj (SVI)

Quarto uomo: Lukas Fahndrich (SVI)

VAR: Marco Fritz (GER)

AVAR: Fedayi San (SVI)



SECONDO TEMPO



48' - Durissimo intervento in ritardo di Romero su Tonali: Scharer estrae il giallo per il difensore del Tottenham, il Milan chiede di rivedere il fallo al VAR per un possibile rosso.



PRIMO TEMPO



45+3' - Kjaer ferma fallosamente Kane: rischia il giallo, l'arbitro non estrae il cartellino.



30' - Kane cade in area dopo aver ricevuto un colpo al viso da Kjaer, girato di spalle. Contatto involontario, tutto regolare.



28' - Theo Hernandez chiede il giallo per Emerson dopo un fallo a palla lontana, volto a rallentare la ripartenza del terzino del Milan: l'arbitro non concede.



3' - Emerson ferma fallosamente la ripartenza di Leao: il Milan chiede il giallo, l'arbitro Scharer non è della stessa opinione.