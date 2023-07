Il Milan sta per far partire ufficialmente la missione per Samuel Chukwueze. L’esterno destro nigeriano è considerato il profilo perfetto dal club rossonero per fare il salto di qualità che serve anche nell’altra corsia: ha strappi, potenza, fantasia e una buona capacità di concludere a rete.

il Diavolo condivide le linee sul possibile ingaggio e la durata del contratto, vanno limati gli ultimi dettagli. Il nazionale nigeriano è legato al Villarreal da un rapporto forte e sincero, non ha intenzione di forzare la mano ma ha già fatto presente che un eventuale trasferimento alla corte di Stefano Pioli sarebbe gradito.Racontavamo che ora sta per partite la missione più difficile ovvero quella con il Villarreal. Il sottomarino giallo non ha necessità di fare cassa, ha già venduto bene Pau Torres all’Aston Villa e per il suo gioiello nigeriano vuole 30 milioni di euro nonostante abbia un solo anno di contratto. Il Milan vuole partireSamuel è una priorità del Milan. Con un Kamada che aspetta e spera che l’accordo trovato a marzo possa essere ratificato.