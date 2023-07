L’ultimo acquisto del Milan fa sorridere Arrigo Sacchi: “E’ un giocatore forte fisicamente e ha esperienza internazionale”. Ruben Loftus-Cheek è promosso. E ci credono molto anche gli attuali dirigenti del Milan, che per prenderlo dal Chelsea hanno investito 20 milioni tra parte fissa e bonus. Quattro anni di contratto, ora è tutto pronto per vederlo in maglia rossonera.



IL PUNTO SUL CENTROCAMPO - Classe ‘96, Loftus è il sesto inglese nella storia del Milan. L’ultimo prima di lui è stato Tomori, i due sono grandi amici e il difensore avrebbe avuto un ruolo importante nella scelta. Loftus-Cheek si inserisce in un centrocampo nel quale al momento ci sono solo Pobega e Krunic: Bennacer è fuori fino all’anno prossimo, Tonali a un passo dal Newcastle e Adli in uscita. Già salutati Vranckx e Bakayoko non riscattati.



IL RUOLO - Loftus-Cheek per Pioli può essere il jolly da pescare nel mazzo, può giocare in tutti i ruoli del centrocampo. Può giocare a due davanti alla difesa, ma anche fare la mezz’ala in un centrocampo a tre. E se serve, l’allenatore può schierarlo alto a destra nel 4-2-3-1; se mai Pioli dovesse decidere di giocare a quattro a centrocampo, Loftus può essere piazzato anche largo a destra. Un difetto? Non ha mai fatto tanti gol: 10 reti e 12 assist in dieci anni di Premier League. L’esperienza non gli manca, il fisico neanche: 191 cm per 83 kg. Loftus-Cheek è pronto a prendersi un posto nel nuovo Milan di Pioli.