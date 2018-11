Già questa proporzione di quattro a uno è sufficiente a capire, ma parecchio meno ricca., ma è ancora ie, in caso negativo, potrebbe pagarePer questo motivo nel bilancio al 30 giugno 2018 compaionoe l’Uefa, in via temporanea, haProviamo per quanto possibile, a questo stadio, a fare delleGuardando a questo inizio di stagione solo per l’accesso ai gironi i rossoneri “avrebbero” diritto aPer le due vittorie contro Dudelange e Olympiacos il Milan ha dovutoAl momento, quindi, il dato certo è che l, in attesa di sviluppi.Ma proviamo a capireIn caso di primo posto nel girone, poniamo con 3 vittorie, il Milan consegnerebbe nelle mani di Nyon altriI premi partita previsti fino alla finale ammontano aA questi ricavi vanno aggiunte due variabili importanti. La prima è il, cioè più semplicemente il valore del mercato televisivo che distribuisce 168 milioni complessivi, poi unache tiene conto del rendimento europeo degli ultimi dieci anni e prevede la spartizione di 84 milioni di euro in quote singole da 71.430 euro: i rossoneri al momento in questa speciale classifica sono al sedicesimo posto.Per quel che riguarda il market pool è difficile valutarne l’impatto perché l’ammontare della singola squadra dipende dal numero di federazioni rappresentate e dal numero di squadre per ogni federazione. Giusto per avere una proporzioneper un risultato complessivo di poco inferiore ai 14 milioniLa Lazio, uscita ai quarti, ha salutato la competizione con 17 milioni in cassa di cui 10 dal market pool, mentre la semifinalista Arsenal con 37 milioni è stata in assoluto la squadra più ricca (con un contributo di 28 dal market pool, ricchissimo come sempre con le squadre della Premier).Considerato che in questa stagione di UEL si è passati da 430 milioni a 560 di montepremi si può stimare prudenzialmenteInsomma nello scenario migliore possibile il club di Via Aldo Rossi dall’Europa League potrebbe ricavare circaper un guadagno complessivo diAl momento ne ha solo consegnati 4 nelle mani dell’Uefa. Davanti agli azionisti nell’ultima assemblea il presidenteè stato molto chiaro su cosa aspettarsi dai giudici di Nyon: "Difficilmente non ci saranno sanzioni – ha sottolineato - siamo già stati graziati dall'esclusione dalla Coppa, e il nostro caso sarà esaminato dagli stessi giudici che ci hanno condannato. Ci sarà una pena proporzionata alle nostre trasgressioni. Non deve per forza essere tradotta in termini economici, ma sicuramente ci saranno provvedimenti. Credo che ne conosceremo l'entità entro la fine del 2018”.Insomma, fare di calcolo può essere utile ma l’ultima parola spetterà all’Uefa. E’ bene ricordare che anchenel caso dei nerazzurri che sono ancora in regime di settlement.Una eventuale multa di una ventina di milioni per i rossoneri sarebbe salata e come già successo in passato farebbe riemergere una questione irrisolta:E’ comunqueSoprattutto considerando che Elliott ha appena iniettato nelle casse rossonereche aveva affossato il patrimonio netto societario. Piuttosto una limitazione con cui fare i conti potrebbe derivare da una eventuale richiesta di un calo del peso degli ammortamenti relativo al parco giocatori, dal momento che nell’ultimo bilancio questa voce è salita a 110,5 milioni dai 61 dell’esercizio 2016/17Un po’ lo stesso mantra che ha accompagnato Roma e Inter in questi ultimi anni.La limitazione della rosa europea è un’altra ipotesi accessoria tangibile, ma tutto sommato aggirabile con scelte più oculate e attente da parte dell’allenatore, come già accaduto all’Inter nelle ultime stagioni.Comunque presto per pensarci, soprattutto adesso che il Milan è tornato a respirare aria rarefatta in classifica. Ricordando che il fondo Elliott si è impegnato in una strategia di sviluppo perlomeno triennale. Per Nyon c’è tempo, ma guardando alle perdite d’esercizio degli ultimi anniIl vero game-changer di bilancio, e d’immagine, per le squadre che la disputano.